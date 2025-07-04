Вратарь Когут объяснил, почему покинул Верес
Голкипер не собирается вешать перчатки на гвоздь
около 2 часов назад
Опытный вратарь Богдан Когут в комментарии УФ объяснил своё решение прекратить сотрудничество с ровненским Вересом, за который выступал с 2020 года.
Президент сообщил мне, что клуб больше не рассчитывает на меня как на игрока и предложено остаться в административной должности. В свою очередь, я хотел бы еще немного поиграть, — сказал Когут.
Я 20 лет в профессиональном футболе. Некоторые из игроков Вереса еще не родились. Я могу только поблагодарить Всевышнего, что были разные периоды и в завершение я провел несколько сезонов в Премьер-лиге, — добавил вратарь.
В составе Вереса Когут провел 135 матчей в официальных турнирах. Также он выступал за Буковину, Волынь, ПФК Львов, Десну и Оболонь.
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