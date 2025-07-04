Опытный вратарь Богдан Когут в комментарии УФ объяснил своё решение прекратить сотрудничество с ровненским Вересом, за который выступал с 2020 года.

Президент сообщил мне, что клуб больше не рассчитывает на меня как на игрока и предложено остаться в административной должности. В свою очередь, я хотел бы еще немного поиграть, — сказал Когут.

Я 20 лет в профессиональном футболе. Некоторые из игроков Вереса еще не родились. Я могу только поблагодарить Всевышнего, что были разные периоды и в завершение я провел несколько сезонов в Премьер-лиге, — добавил вратарь.