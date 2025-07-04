Павел Василенко

Верес официально объявил о подписании бывшего форварда полтавской Ворсклы Дениса Ндукве. Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

По официальной информации, Ндукве будет играть в Ровно на правах аренды, рассчитанной на один год – до окончания сезона 2025/26. Следующим летом Верес также будет иметь опцию первоочередного выкупа прав на игрока.

«Добро пожаловать в красно-черную стаю!» – говорится в сообщении ровенского клуба.

В прошлом сезоне Ндукве провел за Ворсклу 31 матч, отметился 5 голами и 2 ассистами.