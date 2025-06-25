Известный украинский тренер Юрий Вернидуб для сайта Sport-express.ua прокомментировал информацию о том, что получил предложения от казахстанских и азербайджанских клубов.

«Ничего не получал, и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу выехать [из Украины], потому что являюсь военнообязанным.

Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, – жизнь покажет».