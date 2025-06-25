Вернидуб ответил на слухи об интересе от зарубежных клубов
Специалист дал четкий ответ
около 1 часа назад
Фото: ФК Кривбасс
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб для сайта Sport-express.ua прокомментировал информацию о том, что получил предложения от казахстанских и азербайджанских клубов.
«Ничего не получал, и об этом не может быть и речи! Я сейчас никуда не смогу выехать [из Украины], потому что являюсь военнообязанным.
Сейчас я отдыхаю. Можно сказать, нахожусь в творческом отпуске. А как оно будет дальше, – жизнь покажет».
59-летний Вернидуб после финиша прошлой кампании и завершения своего контракта покинул Кривбасс, с которым занял пятое место в УПЛ.
Кроме криворожской команды, тренер возглавлял луганскую Зарю, солигорский Шахтер и тираспольский Шериф.
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