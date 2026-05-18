Нефтчи под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба гарантировал себе место в топ-4, которое благодаря победе Сабаха в Кубке Азербайджана стало еврокубковым.

В предпоследнем туре Премьер-лиги команда из Баку обыграла тот же Сабах (2:1), который досрочно обеспечил себе титул чемпиона Азербайджана.

Один из голов также на счету украинского полузащитника Андрея Штогрина, который отличился первым голом в сезоне, который подходит к завершению.

Азербайджан. Премьер-лига. 32 тур

Сабах – Нефтчи 1:2

Голы: Исаев, 3, - Штогрин, 9, Мэтью, 70