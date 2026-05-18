Вернидуб вывел Нефтчи в еврокубки
Украинский наставник принес результат
19 минут назад
Юрий Вернидуб. Фото / ФК Нефтчи
Нефтчи под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба гарантировал себе место в топ-4, которое благодаря победе Сабаха в Кубке Азербайджана стало еврокубковым.
В предпоследнем туре Премьер-лиги команда из Баку обыграла тот же Сабах (2:1), который досрочно обеспечил себе титул чемпиона Азербайджана.
Один из голов также на счету украинского полузащитника Андрея Штогрина, который отличился первым голом в сезоне, который подходит к завершению.
Азербайджан. Премьер-лига. 32 тур
Сабах – Нефтчи 1:2
Голы: Исаев, 3, - Штогрин, 9, Мэтью, 70
