Жирона проиграла, но украинец среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч против Атлетико.
Вингер получил 7.4 балла
около 1 часа назад
Стало відомо, яку оцінку за матч отримав український вінгер Жироны Виктор Цыганков от авторитетного статистического портала WhoScored.com.
В поединке 37-го тура испанской Ла Лиги каталонский клуб в гостях минимально уступил мадридскому Атлетико со счетом 0:1. Встреча проходила на столичной арене Метрополитано Стэдиум.
Украинский легионер Виктор Цыганков отыграл все 90 минут. Несмотря на общее поражение команды, действия украинца оценили довольно высоко — WhoScored.com поставил вингеру 7.4 балла. Этот показатель стал одним из лучших в составе каталонцев.
17-летний украинец из известного европейского клуба получил тяжелую травму.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05