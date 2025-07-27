27-летний бразильский полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета может покинуть команду в ближайшее время, об этом сообщило Transfer News Live.

Руководство лондонцев намерено избавиться от футболиста, имя которого оказалось в центре громкого скандала. Клуб рассчитывает выручить за Пакету не менее 35 миллионов евро.

По сообщениям СМИ, игрок подозревался в том, что в четырех матчах АПЛ он намеренно зарабатывал желтые карточки. Эти действия якобы позволяли его родственникам заранее делать успешные ставки в букмекерских конторах.

Несмотря на то, что недавно бразилец был оправдан, Вест Хэм все равно не планирует сохранять его в составе следующего сезона.

Лукас Пакета перешел в команду в 2022 году и с тех пор провел 92 встречи в английской Премьер-лиге, отметившись 12 голами.