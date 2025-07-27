Вест Хэм планирует избавиться от скандального футболиста
Лукас Пакета может сменить команду
около 4 часов назад
27-летний бразильский полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета может покинуть команду в ближайшее время, об этом сообщило Transfer News Live.
Руководство лондонцев намерено избавиться от футболиста, имя которого оказалось в центре громкого скандала. Клуб рассчитывает выручить за Пакету не менее 35 миллионов евро.
По сообщениям СМИ, игрок подозревался в том, что в четырех матчах АПЛ он намеренно зарабатывал желтые карточки. Эти действия якобы позволяли его родственникам заранее делать успешные ставки в букмекерских конторах.
Несмотря на то, что недавно бразилец был оправдан, Вест Хэм все равно не планирует сохранять его в составе следующего сезона.
Лукас Пакета перешел в команду в 2022 году и с тех пор провел 92 встречи в английской Премьер-лиге, отметившись 12 голами.
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