Павел Василенко

Вест Хэм опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что Грэм Поттер больше не является главным тренером «молотобойцев».

50-летний специалист имеет большой опыт игры на Британских островах, ранее он возглавлял Суонси, Брайтон и Челси.

Поттера нанял Вест Хэм в январе этого года. Он полностью не оправдал ожиданий на лондонском стадионе.

Вест Хэм сейчас занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего лишь три очка в пяти матчах.

Поттер руководил Вест Хэмом в 25 матчах, имея в активе шесть побед, пять ничьих и 14 поражений.

Следующий матч «молотобойцев» состоится в понедельник, 29 сентября. Лондонцы сыграют на выезде против Эвертона.