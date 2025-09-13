Тоттенхэм разгромил Вест Хэм в матче 4-го тура АПЛ. Игра в Лондоне завершилась со счетом 3:0.

Первая половина игры не была богата на голы, однако все изменилось после перерыва, когда Вест Хэм провалил начало второго тайма.

Начало разгрома «молотобойцев» положил Сарр, а окончательно добил хозяев Бергваль. После двух пропущенных нервов не выдержал Соучек, оставив Вест Хэм вдесятером.

Окончательную точку поставил ван де Вен, доведя преимущество команды Томаса Франка до разгромного.

АПЛ. 4 тур

Вест Хэм - Тоттенхэм 0:3

Голы: Сарр, 47, Бергваль, 57, ван де Вен, 64