Вест Хэм и Тоттенхэм определили сильнейшего в локальном дерби Лондона
Молотобойцы забыли выйти из раздевалки
32 минуты назад
Фото - Тоттенхэм Хотспур (2025/2026)
Тоттенхэм разгромил Вест Хэм в матче 4-го тура АПЛ. Игра в Лондоне завершилась со счетом 3:0.
Первая половина игры не была богата на голы, однако все изменилось после перерыва, когда Вест Хэм провалил начало второго тайма.
Начало разгрома «молотобойцев» положил Сарр, а окончательно добил хозяев Бергваль. После двух пропущенных нервов не выдержал Соучек, оставив Вест Хэм вдесятером.
Окончательную точку поставил ван де Вен, доведя преимущество команды Томаса Франка до разгромного.
АПЛ. 4 тур
Вест Хэм - Тоттенхэм 0:3
Голы: Сарр, 47, Бергваль, 57, ван де Вен, 64