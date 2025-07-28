Динамо провело матч в условиях повышенной секретности, но всё испортил соперник
Польский клуб «спалился», что играл против киевской команды
около 16 часов назад
Киевское Динамо решило провести контрольный матч между двумя поединками второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Как стало известно, встреча состоялась еще 25 июля, а соперником киевлян стала польская Сталь из Красника.
Украинский гранд никак не освещал матч. Не было ни традиционной трансляции на клубном YouTube-канале, ни сообщения по факту проведения. Даже просто с указанием финального счета.
Однако представитель четвертого дивизиона Польши в своих соцсетях опубликовал пост о завершении игры. Из-за этого и стало известно, что игра вообще была.
Что известно?
Из доступной информации из открытых источников стало известно, что матч завершился со счетом 2:0 в пользу Динамо. Сведений о составе киевлян и даже авторах голов нет. Однако известно, что встреча прошла в необычном формате. Команды сыграли два тайма по 35 минут.
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