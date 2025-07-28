Сергей Стаднюк

Киевское Динамо решило провести контрольный матч между двумя поединками второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Как стало известно, встреча состоялась еще 25 июля, а соперником киевлян стала польская Сталь из Красника.

Украинский гранд никак не освещал матч. Не было ни традиционной трансляции на клубном YouTube-канале, ни сообщения по факту проведения. Даже просто с указанием финального счета.

Однако представитель четвертого дивизиона Польши в своих соцсетях опубликовал пост о завершении игры. Из-за этого и стало известно, что игра вообще была.

Что известно?

Из доступной информации из открытых источников стало известно, что матч завершился со счетом 2:0 в пользу Динамо. Сведений о составе киевлян и даже авторах голов нет. Однако известно, что встреча прошла в необычном формате. Команды сыграли два тайма по 35 минут.

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