Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор летом может сменить клубную прописку и оказаться в лондонском Арсенале. Об этом сообщает Defensacentral.

По информации источника, мадридский клуб готовится к возможному трансферу Винисиуса и уже имеет альтернативный вариант усиления атаки. Реал заинтересован в приобретении вингера Арсенала Габриэла Мартинелли, если бразильский форвард все же покинет команду. Помимо прямого трансфера, руководство сливочных готово рассмотреть и вариант обмена между двумя клубами.

В текущем сезоне 24-летний Мартинелли принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

25-летний Винисиус Жуниор провел 27 поединков за Реал, отметился шестью голами и записал на свой счет восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что Винисиус потерял доверие руководства Реала.