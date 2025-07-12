После сокрушительного поражения от ПСЖ со счетом 0:4 в полуфинале Клубного чемпионата мира мадридский Реал пересматривает внутренние приоритеты в составе. Как сообщает портал Fichajes, президент клуба Флорентино Перес принял решение изменить статус нападающего Винисиуса Жуниора.

Бразильский форвард провел слабый турнир в США, что вызвало серьезное беспокойство у руководства Реала. В клубе недовольны не только общим уровнем игры Винисиуса, но и его отсутствием химии на поле с новичком команды Килианом Мбаппе. По информации источника, мадридцы считают, что Винисиус теряет уверенность именно в решающие моменты, из-за чего команда недосчитывается важных результатов.

На этом фоне Перес больше не рассматривает бразильца как неприкосновенного. Ранее он входил в список игроков, вокруг которых планировалось строить будущее клуба. Теперь же его позиции ослабли, и это может повлиять на дальнейшую судьбу Винисиуса в команде.

Контракт 23-летнего игрока с Реалом действителен до середины 2027 года, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от формы футболиста и его адаптации к новым условиям в составе.