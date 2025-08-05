Влахович заинтересовал два клуба АПЛ
Стара синьора хочет выручить за футболиста 20 миллионов евро
около 2 часов назад
Душан Влахович/фото: Ювентус
Форвард туринского Ювентуса Душан Влахович может сменить команду этим летом. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.
По его данным, двое представителей английской Премьер-лиги проявили интерес к 25-летнему нападающему и уже обратились к руководству Ювентуса с запросом о возможном переходе.
Ранее сообщалось, что Милан также проявляет активный интерес к сербскому футболисту, а сам Ювентус готов расстаться с игроком за сумму около 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Влахович принял участие в 44 матчах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 5 результативных передач.