Форвард туринского Ювентуса Душан Влахович может сменить команду этим летом. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.

По его данным, двое представителей английской Премьер-лиги проявили интерес к 25-летнему нападающему и уже обратились к руководству Ювентуса с запросом о возможном переходе.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет активный интерес к сербскому футболисту, а сам Ювентус готов расстаться с игроком за сумму около 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Влахович принял участие в 44 матчах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 5 результативных передач.