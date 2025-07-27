Форвард Ювентуса может перейти в Милан
Милан провел переговоры с представителями Влаховича
около 6 часов назад
Нападающий Ювентуса Душан Влахович может снова поработать с Массимилиано Аллегри, на этот раз в Милане.
По информации Milan Zone, ссылающейся на журналиста Relevo Маттео Моретто, руководство красно-черных уже провело предварительные переговоры с представителями 25-летнего форварда, чтобы прояснить финансовые аспекты потенциального перехода.
Главным инициатором трансфера считается сам Аллегри - он активно убеждает боссов Милана подписать игрока, с которым ранее сотрудничал в Турине.
Ювентус больше не видит Влаховича частью своей будущей команды и уже готов попрощаться с ним. В такой ситуации переход серба на Сан-Сиро может состояться уже в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Ювентус может расторгнуть с ним контракт.