Нападающий Ювентуса Душан Влахович может снова поработать с Массимилиано Аллегри, на этот раз в Милане.

По информации Milan Zone, ссылающейся на журналиста Relevo Маттео Моретто, руководство красно-черных уже провело предварительные переговоры с представителями 25-летнего форварда, чтобы прояснить финансовые аспекты потенциального перехода.

Главным инициатором трансфера считается сам Аллегри - он активно убеждает боссов Милана подписать игрока, с которым ранее сотрудничал в Турине.

Ювентус больше не видит Влаховича частью своей будущей команды и уже готов попрощаться с ним. В такой ситуации переход серба на Сан-Сиро может состояться уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Ювентус может расторгнуть с ним контракт.