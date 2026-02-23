Сергей Разумовский

Норвич официально подтвердил уход 16-летнего Аджая Тавареса. полузащитник команды U-18 продолжит карьеру в Барселоне. О трансфере сообщила пресс-служба английского клуба, отметив, что молодой футболист покидает академию Норвича и переезжает в Испанию.

Ранее в медиа появилась информация, что Таварес имел варианты продолжения карьеры в Германии, однако отказал сразу нескольким клубам, сделав выбор в пользу каталонского гранда. Игрок выступает на фланге атаки и вызывается в сборную Англии U-17, что добавляет интереса к его развитию на международном уровне.

В текущем сезоне вингер провел за Норвич U-18 11 матчей, однако результативными действиями не отметился. В то же время Таварес уже имел опыт рядом с основной командой: летом он получил шанс сыграть за первый состав Норвича в товарищеском матче, где провел на поле один тайм.

