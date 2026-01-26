Сергей Разумовский

ПСЖ официально сообщил о подписании 18-летнего испанского атакующего полузащитника Дро Фернандеса, который до этого принадлежал Барселоне. Парижане представили новичка как усиление на перспективу, рассчитывая на его развитие в ближайшие сезоны и постепенную интеграцию в основную команду.

Как отмечает клуб, контракт с футболистом заключен до 2030 года. Официально стороны не называют сумму трансфера, однако инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка обошлась ПСЖ в 8 миллионов евро. В новой команде Фернандес выбрал 27-й игровой номер, под которым и будет выступать во Франции.

Дро Фернандес присоединился к академии Барселоны летом 2023 года и достаточно быстро получил шанс проявить себя на высшем уровне. В текущем сезоне он дебютировал за первую команду каталонцев, провел 5 матчей во всех турнирах (149 минут) и записал на свой счет одну результативную передачу. Теперь молодой испанец продолжит карьеру в ПСЖ, где попытается закрепиться и сделать следующий шаг в развитии.

Ранее экс-защитник сборной Франции раскритиковал Илью Забарного за его игру в составе ПСЖ.