Павел Василенко

Уроженец временно оккупированного Крыма и бывший украинский футболист Сергей Петров погиб на войне после того, как добровольно присоединился к армии Российской Федерации. 28-летнего экс-нападающего, который в прошлом выступал за ряд украинских клубов, было ликвидировано под Покровском во время боевых действий. Об этом сообщила так называемая «Федерация футбола города Евпатория».

Петров в свое время играл за луцкую Волынь под руководством легендарного тренера Виталия Кварцяного. Летом 2025 года он подписал контракт с российскими оккупационными силами и был зачислен в штурмовое подразделение.

Футболист является воспитанником крымского клуба Таврия-Энерго. В Украине он также выступал за Зирку, ПФК Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес. За границей играл в Узбекистане – за Машал и Коканд 1912.

В 2016 году Петров даже провел один матч за молодежную сборную Украины, выйдя в стартовом составе в товарищеской игре против Белоруссии. После перерыва его тогда заменил Артем Довбик.