Сергей Разумовский

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в работе престижного футбольного форума Argentina Olé Summit. Мероприятие собрало почти пять тысяч участников, среди которых были ведущие представители мировой футбольной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Шевченко обозначил основные вызовы, с которыми сталкивается украинский футбол во время полномасштабной войны. Среди них – постоянные воздушные тревоги, отсутствие болельщиков на стадионах, значительные разрушения спортивной инфраструктуры, сложная логистика и серьезные финансовые трудности.

Несмотря на все вызовы, украинский футбол продолжает работать и развиваться. Все чемпионаты продолжаются. Национальный кубок реформирован с целью расширения участия клубов и регионов. Массовый футбол развивается: в этом году более 10 тысяч детей приняли участие в турнире «Школьный мяч». Футбол также стал инструментом физической и психологической реабилитации, особенно для военных и гражданских, которые перенесли ампутации. Именно поэтому мы создали «Лигу сильных» и работаем над ее развитием. Андрей Шевченко

Напомним, сборная Украины пробилась в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира 2026. В четверг, 20 ноября состоялась жеребьевка этой стадии отбора.

К сожалению, жребий не был благосклонен к сине-желтым. Несмотря на пребывание в первой корзине, команде Сергея Реброва достались опытные европейские бойцы. В полуфинале украинцы встретятся со Швецией Виктора Дьокереша и Александра Исака. Если удастся выйти в финал, то судьба сведет команду с победителем пары Польша – Албания.