Вольфсбург отчаянно борется за сохранение прописки в Бундеслиге
Падерборн выстоял на поле «волков»
около 2 часов назад
Фото - Бундеслига
Вольфсбург и Падерборн встретились в первом матче плей-офф за право играть в Бундеслиге. Матч закончился со счетом 0:0.
Обе команды на протяжении 90 минут действовали крайне осторожно, держа в голове ответный матч. Индивидуальное мастерство игроков Вольфсбурга позволило им создать несколько опасных моментов, которые не удалось реализовать в забитые голы.
В следующий понедельник, 25 мая, Падерборн примет Вольфсбург на своем поле.
Бундеслига. Плей-офф. Первый матч
Вольфсбург - Падерборн 0:0
