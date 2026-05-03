Шальке после трех лет во втором дивизионе вернулся в Бундеслигу.

Клуб из Гельзенкирхена за 2 тура до финиша сезона гарантировал себе повышение в классе с первого места в поединке против Фортуны.

«Кобальтовые» со счетом 1:0 обыграли соседей из Северного Рейна-Вестфалии. Караман забил победный гол на 15-й минуте в ворота бывшего клуба.

После 32 тура Шальке единолично лидирует в Бундеслиге 2, набрав 67 очков. Вторая прямая путевка в элиту будет разыграна трио Падерборн, Ганновер и Эльверсберг.

Команда, которая финиширует третьей во втором дивизионе, сыграет стыковые матчи с 16-й командой Бундеслиги.