Вингер молодежной сборной Украины Назар Волошин в комментарии для Суспільне Спорт поделился мыслями о поражении от Дании (2:3) на старте чемпионата Европы-2025.

«Очень тяжелый матч. Я считаю, команда отдала все силы сегодня. Немного не повезло. Дания – хорошая команда. Будем работать. Не могу сказать, что не хватило сил. Дания подняла темп, и мы не всегда успевали.

Конечно, думаем о следующей игре. Будем готовиться, чтобы победить».