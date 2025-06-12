Волошин: «Дания повысила темп, и мы не всегда успевали»
Футболист сине-желтых оценил старт команды на Евро-2025
около 1 часа назад
Фото: УАФ
Вингер молодежной сборной Украины Назар Волошин в комментарии для Суспільне Спорт поделился мыслями о поражении от Дании (2:3) на старте чемпионата Европы-2025.
«Очень тяжелый матч. Я считаю, команда отдала все силы сегодня. Немного не повезло. Дания – хорошая команда. Будем работать. Не могу сказать, что не хватило сил. Дания подняла темп, и мы не всегда успевали.
Конечно, думаем о следующей игре. Будем готовиться, чтобы победить».
Календарь сборной Украины U-21 на Евро-2025
15.06.2025
Финляндия – Украина (19:00)
18.06.2025
Нидерланды – Украина (19:00)