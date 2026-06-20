Защитник Роман Вантух официально покинет Зарю. Эту информацию 27-летний футболист подтвердил в своём Instagram, попрощавшись с командой.

Когда я стал частью «Зари», для меня начался очень важный этап в карьере. Здесь я стал сильнее как футболист и как человек. Я благодарен всем, кто поддерживает «Зарю», людям вокруг клуба, внутри него и президенту — за доверие, шанс и веру в меня.

Я понимаю, насколько непросто клубу и его людям играть далеко от родного дома. Мне никогда полностью не понять эти ощущения, но я искренне рядом с теми, кто живет этим клубом. Мне трудно прощаться. И я очень хочу, чтобы однажды удалось вернуться в Луганск и сыграть матч «Зари» там, дома.

Спасибо за всё. «Заря» навсегда останется частью моей истории. Спасибо, «Заря» 🖤🤍