Сергей Разумовский

Левый защитник Зари Роман Вантух, вероятно, в ближайшее время сменит клубную прописку. Как сообщает «ТаТоТаке», после завершения текущего сезона 27-летний футболист покинет луганскую команду на правах свободного агента, поскольку его контракт истекает уже этим летом.

По имеющейся информации, Вантух решил вернуться в родной Львов. Именно там он собирается продолжить карьеру, а новый сезон начать в составе Карпат.

Источники также утверждают, что в Зари не намерены создавать какие-либо преграды для футболиста до завершения его пребывания в клубе. Ожидается, что защитник спокойно доиграет текущий сезон и сможет принять участие в заключительных турах чемпионата.

Таким образом, уже летом Карпаты могут получить опытного игрока на левый фланг обороны. А для самого Вантуха этот переход станет возвращением в родной город.

А ранее сообщалось, что львовский клуб, который играл в еврокубках, почти точно прекратит существование летом.

