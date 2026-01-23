Воспитанник Динамо Ростислав Тарануха признался, замечал ли он случаи коррупции в академии киевлян, о которых заявлял бывший футболист и сотрудник клуба Артем Кравец.

Смотрите, мы говорим о несколько разных временах. Мой выпуск из академии был до 2020 года. А Кравец работал недавно. Я не чувствовал никакой коррупции, когда был в "Динамо". Возможно, были какие-то закулисные игры – я этого не знаю. То, что я видел, – играли все ребята, которые заслуживали этого.

Есть такое, что бизнесмены и какие-то влиятельные люди хотят, чтобы их дети занимались в "Динамо". Возможно, они по футбольным качествам не дотягивают до уровня академии клуба и где-то какие-то моменты в кабинетах решаются. Я не буду ни отрицать, ни утверждать этого. Возможно, такое есть.

Я был тогда ребенком и, возможно, не замечал этого. Но если взять наш 1997 год, то все по футбольному выросли и достигли как минимум Премьер-лиги. Если взять ребят из других лет, то они также заиграли. Это результат определенной стратегии, развития и работы футболистов.

У нас и команда U-19 была мощной. Помню, что в Юношеской лиге УЕФА мы играли против "Челси", "Порту" и "Маккаби". Это были очень мощные команды, а мы вышли из группы. Это такие знаковые моменты.

Если Кравец дал такое интервью, то, возможно, что-то и было или у него наболело. Важно, чтобы руководство и менеджмент клуба смотрели в одном направлении. А если у каждого взгляды отличаются, то выйдет лебедь, рак и щука. Конечно, толку не будет. В наше время все смотрели в одном направлении и это принесло свои плоды.

Когда футболисты говорят, что "Динамо" – лучшая академия в Украине, то это так и было. Люди не врут. Я помню этот ментальный настрой победителя, который всегда был в академии, в U-19 и в U-21. Мы даже не думали о каком-либо другом результате, а просто выходили и делали свое дело. Помню один сезон, когда полностью вся структура "Динамо" от академии и до первой команды стала чемпионом. Это же не совпадение. Таких совпадений не бывает, – рассказал Тарануха в интервью Tribuna.com.