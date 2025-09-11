Бывший нападающий и сотрудник киевского Динамо Артем Кравец в своем Facebook жестко раскритиковал менеджмент столичного клуба.

Ну, что ж, учитывая сколько непонятной информации было по поводу моего «увольнения», я хочу расставить точки над «и». Я шел работать в родной клуб не ради денег или признания, а только для того, чтобы изменить что-то и помочь моему родному клубу. Я знаю «Динамо» с 14 лет, знаю всё и всех в этом клубе, понимал и понимаю где и что надо менять…

Ребров в «Динамо» привел тренера U-21, U-19 и главного тренера академии «Динамо». Без лишних слов: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарный, Волошин, Ванат, Бражко... Это стратегическое мышление и воспитание талантов! Посмотрим, что будет дальше... Талантов достаточно, людей, которые могут помочь развиваться – 0.00000001% к этому всему, их ещё и хейтят!

Я могу говорить о всех проблемах «Динамо» Киев часами или даже днями. Рассказать всё в посте Инстаграм – невозможно. Я бы хотел на «чистоту» поговорить с тем, кому я доверяю и могу всё рассказать для футбольной аудитории. Потому что моё «увольнение» даже звучит смешно! Моя родная команда, за которую я болею всю свою жизнь, мои дети плачут, когда она проигрывает, должна измениться! То, что там происходит сейчас – это дорога в Марианскую впадину!!!

И последнее 😊 Меня не уволили, я просто не хочу работать для галочки, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту х@йн@...