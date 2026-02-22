Павел Василенко

Самая длинная серия без поражений среди топ-чемпионатов Европы официально завершена. Милан впервые за 24 матча покинул поле без очков, сенсационно уступив дома Парме со счётом 0:1 в 26-м туре Серии А. Это поражение стало не только статистическим ударом, но и, похоже, окончательной точкой в чемпионских амбициях россонери.

Команда из Милана долгое время держалась в гонке, пытаясь удерживать темп значительно более стабильного Интера. Однако ограниченная ротация, узкий состав и потеря очков в матчах против аутсайдеров привели к тому, что отставание от лидера возросло до 10 баллов. При такой разнице и нынешней форме нерадзурри чемпионская интрига выглядит почти исчерпанной.

Несмотря на это, именно Милан удерживал рекорд непобедимости в пяти сильнейших лигах Европы. Серия из 24 матчей без поражений оборвалась против самой молодой команды лиги, которую возглавляет самый молодой тренер чемпионата. Фатальным стал эпизод на 80-й минуте: Мариано Троило протолкнул мяч в ворота после борьбы в штрафной площадке. VAR после длительного просмотра не увидел фола.

Россонери имели свои шансы: Рафаэл Леау попал в штангу, были и другие возможности, но в этот вечер мяч упорно не шел в ворота. Теперь Милану остается сосредоточиться на завершении сезона и сохранении места в Лиге чемпионов – отрыв от пятого места пока что комфортный.

На данный момент Милан занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 54 очка. Парма идет 12-й с 32 баллами.

Серия А, 26-й тур

Милан – Парма – 0:1

Гол: Троило, 80.