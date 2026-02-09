Сергей Разумовский

Президент Барселоны Жоан Лапорта объяснил решение клуба официально выйти из проекта Европейской Суперлиги. По его словам, инициатива оказалась нежизнеспособной и не имела реальных выгод для участников. Об этом сообщает AS.

Лапорта подчеркнул, что Суперлига, по сути, означала бы лишь дополнительные затраты без понятных преимуществ, поэтому реализовать её на практике невозможно. Он добавил, что Барселона «вернулась в европейскую футбольную семью» и уже объявила о выходе из проекта.

Отдельно президент каталонцев отметил, что клуб наладил рабочие отношения с ФИФА, а также заверил, что с президентом УЕФА Александером Чефериным «всё хорошо». По словам Лапорты, Барселона планирует снова полноценно взаимодействовать со всеми футбольными организациями, чтобы способствовать устойчивому развитию европейского футбола.

