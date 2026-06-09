Павел Василенко

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал в парижский суд уголовные и гражданские иски против ряда бывших чиновников ФИФА, включая нынешнего главу организации Джанни Инфантино.

Судебный иск основывается на обвинениях в коррупции, выдвинутых против Платини в 2015 году. Истец утверждает, что события того периода помешали ему баллотироваться на пост президента ФИФА в 2016 году.

Во Франции уже начато уголовное расследование против Марко Виллингера, бывшего директора юридического отдела ФИФА, и Доменико Скалы, бывшего главы аудиторского комитета, по обвинениям в «злостном преследовании и злоупотреблении влиянием».

В гражданском процессе Платини требует от ФИФА полной компенсации, утверждая, что в организации были приняты меры для блокирования его избрания на высшую должность более десяти лет назад.

Напомним, что в 2015 году Федеральное управление юстиции Швейцарии возбудило дело против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков Платини. Эта сумма была за консалтинговые услуги, предоставленные между 1998 и 2002 годами.

В марте 2025 года апелляционная палата Швейцарского уголовного суда вынесла оправдательный приговор по этому делу.

В декабре 2015 года Арбитражная палата Комитета по этике ФИФА отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Позже дисквалификацию Блаттера сократили до шести лет, а Платини — до четырех.