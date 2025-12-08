Сергей Разумовский

Нападающий Ромы Артем Довбик восстанавливается после травмы и уже вернулся к работе с командой. Об этом сообщает Il Tempo.

28-летний украинский нападающий 9 ноября получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра, из-за чего был вынужден пропустить около месяца. По данным источника, Артем полностью залечил повреждение и 8 декабря уже частично тренировался в общей группе, постепенно набирая форму под контролем медицинского штаба и тренеров.

Ранее ожидалось, что Довбик вернется на поле только к матчу с Ювентусом 20 декабря, однако теперь прогноз сдвинулся в сторону более раннего восстановления. Форвард может сыграть уже 15 декабря в поединке против Комо, если не возникнет никаких осложнений.

Текущий сезон для Артема складывается неоднозначно. На счету украинца два забитых мяча и столько же результативных передач в 14 матчах за Рому. Возвращение после травмы станет шансом улучшить статистику и снова закрепиться в основе.

