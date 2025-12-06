Павел Василенко

Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался относительно украинского нападающего Артема Довбика, который в настоящее время восстанавливается после травмы, а также других форвардов команды.

«У нас достаточно игроков в первой команде. Единственный травмированный – Артем Довбик, но и он на пути восстановления. В целом мне хотелось бы видеть более эффективную игру в атаке. У Довбика, Фергюсона и Дибалы точно есть место для прогресса. Они могут играть лучше», – сказал Гасперини для Corriere dello Sport.

В настоящее время команда украинца находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Милана на одно очко.

В следующем туре чемпионата Рома 7 декабря сыграет против Кальяри. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Довбик в текущем сезоне провел 14 матчей за Рому, забив два гола и оформив одну голевую передачу.