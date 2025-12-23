Сергей Разумовский

19-летний нападающий Эндрик присоединился к Лиону. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Эндрик Фелипе Морейра де Соуза родился в Тагуатинге рядом с Бразилиа и начал футбольный путь в академии Палмейраса. Там он быстро заявил о себе как об одном из самых перспективных игроков своего поколения. Природный бомбардир завоевал ряд индивидуальных и командных наград в юношеских турнирах.

В 16 лет Эндрик подписал свой первый профессиональный контракт с Палмейрасом и дебютировал в чемпионате Бразилии в матче против Куритибы. В дальнейшем он стабильно демонстрировал прогресс, что привело к подписанию контракта с Реалом. К мадридскому клубу нападающий присоединился после достижения совершеннолетия летом 2024 года. До отъезда в Европу, известный под прозвищем «Бобби», он провел 82 матча за Палмейрас, забил 21 мяч и дважды выиграл местную Серию А.

После перехода в Реал, Эндрик продолжил развитие на высшем уровне. В 39 матчах во всех турнирах он отметился семью забитыми мячами. Форвард также закрепился в составе национальной сборной Бразилии, за короткий срок пройдя путь от юношеских команд до главной «Селесао». В 19 лет на его счету уже 14 матчей и три гола за сборную.

В Лионе отметили, что довольны подписанием Эндрика. Ожидается, что он присоединится к тренировкам основной команды с 29 декабря. В клубе также поблагодарили мадридский Реал за конструктивное сотрудничество, которое позволило успешно оформить этот переход, отметили в пресс-службе Лиона.

Ранее сообщалось, что переход Эндрика произошел на правах аренды. Однако опция выкупа не предусмотрена.