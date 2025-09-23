Михаил Цирюк

Динамо может вернуться в Лигу Европы! Новости с подобными заголовками вчера заполонили украинское информационное пространство, так что сегодня поклонники киевлян ожидают с особым интересом. Несколько дней назад ряд израильских медиа сообщили, что во вторник, 23 сентября, на собраниях УЕФА может быть принято решение о отстранении Израиля от всех европейских турниров.

Причиной называют требование Катара, который якобы настаивает на запрете участия израильских клубов в еврокубках после атаки ЦАХАЛ на офисы террористической организации ХАМАС в Дохе. И вот накануне один из украинских таблоидов, ссылаясь на слова спортивного юриста Ильи Скоропашкина, предположил, что такое решение может поднять Динамо во второй по престижности евротурнир. Так что попробуем разобраться, насколько это реально.

Прецеденты действительно были

История футбола действительно знает случаи, когда место дисквалифицированного участника еврокубков занимал последний выбитый им соперник. Наиболее громкий и болезненный для украинского футбола пример - отстранение харьковского Металлиста в ЛЧ сезона 2013/14.

Тогда команда Маркевича прошла в третьем квалификационном раунде греческий ПАОК, однако потом получила бан, и ее место в противостоянии плей-офф с Шальке заняли именно греки. Так что в теории, если решение об отстранении израильских команд действительно будет принято, такой вариант действительно возможен, однако на практике есть много «но», которые принесут УЕФА немало хлопот.

Динамо не успеет на первую игру

В случае дисквалификации израильтян и повышения Динамо киевлянам придется провести свой стартовый матч Лиги Европы против ПАОКа уже в среду, 24 сентября в 19:45. То есть завтра. И в украинских реалиях добраться на матч так быстро уже кажется не очень возможным.

Даже если узнав о решении УЕФА бело-синие прыгнут в поезд до Польши, то прибудут туда лишь завтра утром, а оттуда должны еще добраться до Салоников. В общем, игру точно придется переносить, поэтому о возможном старте киевлян в еврокубках уже завтра, пожалуй, можно забыть.

С другой стороны, найти дополнительную дату для одного матча для УЕФА не составит проблем. Маккаби Тель-Авив - единственный представитель Израиля в основной стадии еврокубков, так что прибегать к каким-то радикальным изменениям календаря не придется. Таким образом, в целом предположение можно признать допустимым.

А оно нам надо?

Конечно, последние матчи Динамо наводят на мысли, что в случае попадания в Лигу Европы всё снова закончится позором. Когда основных защитников команды Шовковского публично унижает Хуссейн Туати из Александрии, а голкипер Оболони Федоровский отдает решающий ассист чуть ли не от собственных ворот, то подумать о том, что с этими футболистами будут делать в ЛЕ, даже страшно. Однако все эти обвинения наподобие "нам нечего там делать" или "лучше играть на более низком уровне" всегда были, есть и останутся лишь пустыми разговорами.

Во-первых, в спорте всегда нужно стремиться к лучшему, ведь если нет, то зачем вообще всё это? Кайрат, выходя в Лигу чемпионов, точно не говорит, что ему здесь нечего делать, хотя это действительно так. Во-вторых, восемь матчей вместо шести - это шанс на дополнительные очки в таблицу коэффициентов.

Да, все мы делаем поправку на то, что это Динамо, и много очков точно не будет. Соперниками киевлян во втором по статусу еврокубке, кроме ПАОК, могут стать Динамо Загреб, Мидтьюлланн, Астон Вилла, Лион, Штутгарт, Фрайбург и Болонья.

Как минимум в пяти из этих поединков команда Александра Шовковского будет железобетонным аутсайдером, и победа здесь не гарантирована над ни одним соперником, ведь РФШ, как в прошлом сезоне, нет.

С вероятностью процентов так 95% можем говорить, что в плей-офф с такими соперниками киевляне не выйдут. Но выйдут ли они туда в Лиге конференций? Там, напомним, чемпиона Украины ждут Кристал Пэлас, Самсунспор, Зриньски, Омония, Фиорентина и Ноа. Да, шансы действительно больше, но гарантий, как понимаем, никаких. Так что с спортивной точки зрения повышение киевлян до основной стадии Лиги Европы - плюс. Даже если это произойдет таким неспортивным способом.

Но есть один нюанс

И он в этой истории - самый важный. Сейчас мы не знаем, насколько правдива информация израильских медиа о возможном отстранении клубов из этой страны. Так же не можем сказать, насколько надежным источником является портал Israelhayom, можно ли ему доверять, и в курсе ли вообще УЕФА о том, что они рассматривают вариант дисквалификации клуба из Израиля.

Вполне возможно, что мы имеем дело с обыкновенным вбросом, и идея отстранения израильтян либо вообще не рассматривалась, либо же умерла где-то на начальных этапах обсуждения. Так что предлагаем не делить шкуру неубитого медведя и дождаться хотя бы какой-то информации от более серьезных источников.

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев