Сергей Стаднюк

Ряд израильских СМИ, в частности портал Israelhayom, 21 сентября распространили резонансную новость. По их данным, во вторник, 23 сентября, на собрании УЕФА может быть принято решение об отстранении Израиля от всех европейских турниров.

Как сообщается, инициатива имеет политическую основу: Катар якобы настаивает на запрете израильских клубов в еврокубках после атаки ЦАХАЛ на офисы террористической организации ХАМАС в Дохе. В то же время операция не достигла ожидаемых результатов, что лишь усилило международный резонанс.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью BLIK.ua заявил, что в таком случае место в Лиге Европы может получить киевское Динамо.

Любое решение об отстранении национальной футбольной ассоциации является сложным юридическим процессом. Для такого бана нужны формальные основания и решения компетентных органов УЕФА, которые принимаются по строго установленной процедуре. По состоянию на 21.09.2025 официальные каналы УЕФА не анонсировали рассмотрение вопроса отстранения Израильской футбольной ассоциации 23.09.2025. Последнее объявленное заседание Исполкома УЕФА состоялось 11.09.2025 в Тиране. То есть, сообщения о «голосовании 23 сентября» в настоящее время не подтверждены официально. Бан Израиля вероятен при условии, если значительное количество федераций письменно откажется от матчей с израильскими командами. Тогда УЕФА будет иметь прецедентную основу для такого бана. В настоящее время это скорее политическая кампания, чем действующая правовая процедура. Без формальных оснований быстрого решения ожидать не стоит. Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований. Напомним Лигу чемпионов 2013/14. Харьковский Металлист был дисквалифицирован уже после того, как в третьем квалификационном раунде победил греческий ПАОК. УЕФА принял решение восстановить в турнире именно ПАОК, который и сыграл в раунде плей-офф против Шальке. То есть, в случае гипотетической дисквалификации клуба из Тель-Авива есть вероятность того, что и Динамо может играть в Лиге Европы вместо Маккаби. Прецеденты подобные, как видим, были. Илья Скоропашкин

Напомним, киевское Динамо проиграло израильскому Маккаби Тель-Авив по сумме двух матчей со счетом 2:3 в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и опустилось в Лигу конференций.