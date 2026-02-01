Сергей Разумовский

Лион одержал минимальную победу над Лиллем в матче 20-го тура Лиги 1 — 1:0. Этот успех позволил команде продолжить свою мощную серию результатов и ещё раз подтвердил, что нынешняя форма клуба является одной из лучших за последние годы.

Победа над Лиллем стала для Лиона уже десятой подряд во всех турнирах. В последний раз подобную длительную серию клуб демонстрировал ещё в сезоне 2006 года: тогда в период с августа по ноябрь Лион выиграл 14 матчей подряд. Теперь команда снова приблизилась к историческому показателю, и каждый следующий матч может стать шагом к повторению или улучшению того отрезка.

Далее Лион ожидает изменение турнирного фокуса — кубковое противостояние. Свой следующий матч команда проведет 4 февраля: в рамках 1/8 финала Кубка Франции Лион встретится с Лавалем. Для лионцев это будет возможностью не только продолжить победное шествие, но и приблизиться к решающим стадиям национального кубка.

