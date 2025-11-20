Сергей Разумовский

Заря в середине недели начала непосредственную подготовку к противостоянию 13-го тура украинской Премьер-лиги с Александрией. Об этом сообщает Sport.ua.

Вернулся к работе в общей группе Роман Саленко. Арендованный у Динамо футболист восстановился после травмы и теперь сможет помочь команде в игре с «горожанами».

В конце этой недели тренерский штаб ожидает возвращения в состав и опытного Игоря Пердуты, который имел повреждение задней поверхности бедра. Есть основания полагать, что защитник попадет в заявку на ближайший поединок.

На 19 ноября запланировано возвращение в расположение Зари Артема Слесаря и Андрея Маткевича. Они вызывались в молодежную сборную Украины.

На данный момент в активе Зари 19 очков. Луганцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Матч Заря – Александрия 24 ноября закроет 13-й тур УПЛ.

Ранее главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался относительно уверенной победы над своим бывшим клубом.