Голкипер Динамо U-19 Вячеслав Суркис поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Атлетико. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Это будет для нас очень хороший опыт. Некоторые игроки уже второй год в команде, как я, а некоторые играют только первый год. Какое бы ни было название команды-соперника, на этой стадии оппоненты всегда сильные. Впрочем, и ранее, на предыдущих стадиях, тоже были хорошие команды. Будет очень интересно, готовимся, настраиваемся и будем делать все для победы.

Могу сказать, что мы будем отдавать все силы, чтобы выиграть и пройти дальше – это я вам обещаю. Поскольку я вратарь, надеюсь, что в атаке мы сыграем результативно, а в защите – «на ноль».

Все зависит от нас. Соперник, действительно, хороший. Мы уважаем любую команду, против которой выходим играть, особенно в Юношеской Лиге УЕФА. «Атлетико» (Мадрид) – это гранд европейского футбола, поэтому могу выразить только уважение. Но мы – «Динамо» (Киев) и, повторюсь, будем делать все ради победы. Мы для этого сюда приехали, готовились к этому матчу, проводили по две тренировки в день и отдавали все силы.

Считаю, хоть дождь, хоть солнце, хоть снег – для нас не важно. В таких матчах не смотришь на погоду – просто выходишь на поле и отдаешь все силы. Но, если будет дождь, ничего страшного – мы уже к нему привыкли во время тренировок. Он здесь бывает по несколько раз в день, а как-то шел два дня подряд.