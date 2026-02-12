Сергей Разумовский

Спортивный директор Марселя Мехди Бенатия обратился к руководству клуба с просьбой уволить его после того, как главный тренер Роберто Де Дзерби покинул свою должность. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Бенатия мотивировал свое желание уйти тем, что хочет проявить поддержку и солидарность с бывшим наставником команды. По словам спортивного директора, тренер не должен был нести ответственность за все проблемы, которые возникли в клубе, и полное возложение вины на одного человека несправедливо.

Тем не менее, руководство Марселя решило не удовлетворять его просьбу и оставило Бенатия на должности. В клубе уверены, что Мехди еще может принести значительную пользу команде в сложный для организации период, поэтому попросили его продолжить работу.

Как сообщалось ранее, Де Дзерби покинул клуб без материальной компенсации для себя, но Марсель согласился выплатить необходимые неустойки членам его тренерского штаба. Таким образом, руководство клуба сделало акцент на поддержке функционеров и специалистов, которые работали с командой до последнего времени.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби может вернуться в АПЛ.