Сергей Разумовский

Вингер Борнмута Антуан Семенио в ближайшее время должен стать игроком Манчестер Сити. Об этом в соцсети X сообщает журналист Бен Джейкобс, отмечая, что стороны уже значительно продвинулись в переговорах и сделка находится на финальной стадии.

По информации источника, Борнмут ожидает, что трансфер 25-летнего футболиста будет официально оформлен в течение следующих 48 часов. Прорыв в переговорах произошел после положительного разговора в понедельник, 29 декабря, в ходе которого клубы согласовали ключевые моменты относительно структуры платежей, связанных с отступными игрока. То есть вопрос уже не столько в самом факте перехода, сколько в том, как именно будут распределены и оформлены выплаты.

Также сообщается, что Семенио уже устно согласовал персональные условия с Манчестер Сити, так что со стороны игрока препятствий для завершения сделки нет. В то же время Борнмут все еще надеется, что вингер успеет провести прощальный матч в составе команды - против Челси, который запланирован на завтра, 30 декабря.

В текущем сезоне Семенио демонстрирует высокую результативность: на его счету 9 голов и 3 ассиста в 18 матчах на клубном уровне. Это делает его одним из самых заметных игроков Борнмута и объясняет интерес со стороны гранда АПЛ.

