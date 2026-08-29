Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран эмоционально прокомментировал поражение своей команды от Полесья в матче четвертого тура УПЛ сезона 2026/27. В субботу, 29 августа, донецкие уступили житомирцам во Львове со счетом 0:2.

По поводу арбитража вы можете задать вопрос президенту киевского Динамо и также Риццоли и Шевченко после предыдущего матча в рамках чемпионата Украины, и он сказал, что там, на самом деле, должен был быть пенальти, что это было ошибочным решением. Вероятно, ему из Италии действительно видно лучше. У меня есть предложение, чтобы Шевченко, Суркис и Никола Риццоли вместе пересмотрели спорные эпизоды.

По поводу гола, да, мы анализировали нашего соперника, ведь мы знали, что очень часто они пытаются играть на Краснопира в качестве столба, и он очень часто цепляется за мячи и создаёт много голевых моментов в пользу своей команды. Важно понимать, что когда случается пропущенный гол, этому предшествуют как минимум 4-5 ошибок. Это не выдержанная линия офсайда, а также недостаточное количество пребываний, когда ты пытаешься вывести мяч.

Поэтому, как я сказал, мы были готовы, мы знали, какие тактические решения должны принять на поле, однако, к сожалению, мы были готовы адаптироваться непосредственно по ходу противостояния. И поэтому очень часто всё заканчивалось в той ситуации, что каждый из наших игроков начал просить мяч вместо того, чтобы предложить какие-то тактические решения для своих партнеров. Поэтому это действительно больно, однако, опять же, через подобные болезненные поражения рождается возможность для ценного опыта, – передает слова Турана «Украинский футбол».