Сергей Разумовский

Нападающий Жироны Владислав Ванат мог стать безоговорочным героем домашнего матча 19-го тура испанской Ла Лиги против Осасуны (1:0). Украинец дважды отправлял мяч в сетку, однако в итоге в протоколе остался только один его гол: второе взятие ворот отменили из-за офсайда, а Жирона победила с минимальным счетом 1:0.

Резонансные эпизоды с обоими голами детально разобрал канал FutOffsides в соцсети X, который специализируется именно на ситуациях вне игры и анализе линий офсайда. Эксперты отметили, что ключевые решения судейской бригады были корректными, хотя для болельщиков такие моменты часто оставляют пространство для споров.

Первый мяч Ваната был забит на 44-й минуте – его засчитали сразу, и, как подчеркивают аналитики, арбитры поступили правильно, не фиксируя положение вне игры. В своем выводе они прямо указали: Ванат не находился в офсайде во время первого гола Жироны в матче против Осасуны. То есть украинец открывался в рамках правил, а атакующая фаза не содержала нарушений, которые могли бы повлиять на легитимность взятия ворот.

В то же время второй гол нападающего, забитый на 63-й минуте, не попал в статистику – его отменили именно из-за офсайда. И здесь, по оценке FutOffsides, решение также было безупречным. Аналитики отметили работу ассистента главного арбитра и подчеркнули, что лайсмен правильно отреагировал в динамичном эпизоде.

В комментарии к каналу сказано: Отличное решение помощника Эрнандеса Эрнандеса в матче Жирона – Осасуна. Ванат оказался в офсайде в эпизоде, который привел к отмене гола хозяев поля. Анализ эпизода с двух разных ракурсов. Таким образом, несмотря на дубль на поле, официально Ванат завершил матч с одним засчитанным голом, который и принес Жироне три очка.