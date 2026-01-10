Ванат помог Жироне оторваться от зоны вылета
Владислав ударно начал новый год
1 день назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Жирона минимально обыграла Осасуну в матче 19 тура Ла Лиги. Матч на «Монтіливи» завершился со счетом 1:0.
Каталонцы обыграли прямого конкурента благодаря единственному голу Ваната в конце первого тайма. Форвард сборной Украины пяткой отправил мяч в сетку, откликнувшись на передачу с фланга Морено.
Особенным этот матч также стал для другого украинца Виктора Цыганкова, который провел сотый поединок в футболке Жироны.
Ла Лига. 21 тур
Жирона - Осасуна 1:0
Гол: Ванат, 44
Жирона после победы над Осасуной не только обошла памплонцев, но и поднялась на 12 место в Ла Лиге, набрав 21 очко.