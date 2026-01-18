Сергей Разумовский

Марсель одержал яркую выездную победу над Анже в матче 18-го тура Лиги 1, разгромив соперника со счетом 5:2. Одним из ключевых эпизодов встречи стал второй гол гостей, автором которого стал вингер Мейсон Гринвуд, что помогло марсельцам закрепить преимущество и впоследствии спокойнее контролировать ход игры.

Для 24-летнего англичанина этот мяч стал уже 20-м в текущем сезоне – он продолжает демонстрировать стабильную результативность и держит высокую планку. Для сравнения, в прошлом сезоне Гринвуд отличился 22 раза, так что сейчас он уже очень близок к тому, чтобы повторить или даже превзойти собственный показатель.

Марсель набрал 35 очков. Олимпик на восемь баллов отстает от Ланса и на семь от ПСЖ украинца Ильи Забарного.

Лига 1, 18-й тур

Анже – Марсель 2:5

Голы: Сбаи, 45+2, Аллевина, 90+2 – Гуири, 19, Гринвуд, 24, Траоре, 34, Веа, 40, Пайшан, 88

