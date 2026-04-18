Сергей Разумовский

В матче четвертого тура квалификации чемпионата мира-2027 среди женщин сборная Украины потерпела крупное поражение от команды Испании. Поединок состоялся в Кордове, где хозяйки поля уверенно воспользовались своим преимуществом и не оставили украинкам шансов на положительный результат.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Испании. Хозяйки очень активно начали матч и открыли счет уже на второй минуте, когда отличилась Имаде. Этот быстрый мяч сразу задал ход всему поединку, ведь испанская команда получила комфортное психологическое преимущество и в дальнейшем контролировала ход игры.

После перерыва давление со стороны соперниц лишь усилилось. На 47-й минуте Имаде оформила дубль, еще больше усложнив положение сборной Украины. Впоследствии испанки продолжили реализовывать свои моменты: на 61-й минуте забила Мендес, на 71-й отличилась Наварро, а окончательный счет на 76-й минуте установила Лопес.

Таким образом, сборная Украины провела еще один сложный матч в группе А3, где уровень соперников остается чрезвычайно высоким. Напомним, что ранее украинская команда уже уступила Англии со счетом 1:6, а также дважды проиграла Испании — сначала дома со счетом 1:3, а теперь и на выезде значительно более крупно. Кроме того, в третьем туре сине-желтые потерпели минимальное поражение от Исландии со счетом 0:1.

Поражение в Кордове еще больше усложняет положение сборной Украины. В случае непроигрыша Англии (9 очков) от Исландии (почти стопроцентная вероятность) сине-желтые окончательно потеряют шансы на прямую путевку.

Отбор на чемпионат мира-2027 среди женщин. Группа А3

Испания – Украина 5:0

Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 71, Лопес, 76

Испания: Нанкларес, Корралес (Агирресабала, 77), Мапи Леон (Кодина, 67), Мендес, Наварро, Путельяс (Фиамма, 67), Серрайорди, Кальдентей (Лопес, 46), Пинья (Батлье, 46), Имаде, Паральюэло.

Украина: Келюшик, Басанская (Корсун, 46), Савка, Ольхова, Петрик (Котяш, 67), Семков, Заборовец, Овдийчук, Кунина (Калинина, 67), Подольская (Кравчук, 46), Бойчук (Молодюк, 67).

Предупреждения: Савка, 26