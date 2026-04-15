Полный провал. Сборная Украины уступила единственному «проходимому» сопернику и стала абсолютным аутсайдером группы отбора на ЧМ
Сине-жёлтые лишь математически сохраняют шансы на прямую путёвку на турнир 2027 года
около 1 часа назад
В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2027 среди женщин сборная Украины потерпела очередное поражение. В выездном поединке, который состоялся в Рейкьявике, украинская команда минимально уступила сборной Исландии.
Судьбу встречи решил единственный забитый мяч. В начале второго тайма отличилась Йоханнсдоттир, которая принесла хозяйкам поля победу. Украинки не смогли ответить результативными действиями и в итоге остались без очков.
Для сборной Украины это уже третье поражение подряд в нынешнем отборе. Напомним, в стартовом туре группы А3 сине-желтые потерпели разгромное поражение от Англии со счетом 1:6. В другом матче того тура Испания уверенно обыграла Исландию — 3:0.
Во втором туре украинская команда также не смогла набрать очки, уступив Испании со счетом 1:3. Тем временем Англия одолела Исландию — 2:0, подтвердив статус одного из фаворитов группы.
Таким образом, после трех туров сборная Украины остается без набранных очков и продолжает борьбу в очень сложной группе. Свой следующий матч в квалификации чемпионата мира-2027 украинские футболистки проведут 18 апреля, когда встретятся с Испанией.
Отбор ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3
Исландия – Украина 1:0
Гол: Йоханнсдоттир, 47
Исландия: Рунарсдоттир, Гудр. Арнардоттир, Виггосдоттир, И. Сигурдардоттир, Хейдарсдоттир, Вильяльмсдоттир (Асгейрсдоттир, 73), Йоханнсдоттир, Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 83), Т. Пальмадоттир (Эйриксдоттир, 66), Йессен (Боама, 66), С. Йонсдоттир.
Украина: Келюшик (Самсон, 65), Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовец (Молодюк, 71), Кравчук (Андрухив, 84), Калинина (Бойчук, 71), Овдийчук, Кунина (Апанащенко, 84).
