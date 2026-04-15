Сергей Разумовский

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2027 среди женщин сборная Украины потерпела очередное поражение. В выездном поединке, который состоялся в Рейкьявике, украинская команда минимально уступила сборной Исландии.

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч. В начале второго тайма отличилась Йоханнсдоттир, которая принесла хозяйкам поля победу. Украинки не смогли ответить результативными действиями и в итоге остались без очков.

Для сборной Украины это уже третье поражение подряд в нынешнем отборе. Напомним, в стартовом туре группы А3 сине-желтые потерпели разгромное поражение от Англии со счетом 1:6. В другом матче того тура Испания уверенно обыграла Исландию — 3:0.

Во втором туре украинская команда также не смогла набрать очки, уступив Испании со счетом 1:3. Тем временем Англия одолела Исландию — 2:0, подтвердив статус одного из фаворитов группы.

Таким образом, после трех туров сборная Украины остается без набранных очков и продолжает борьбу в очень сложной группе. Свой следующий матч в квалификации чемпионата мира-2027 украинские футболистки проведут 18 апреля, когда встретятся с Испанией.

Отбор ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3

Исландия – Украина 1:0

Гол: Йоханнсдоттир, 47

Исландия: Рунарсдоттир, Гудр. Арнардоттир, Виггосдоттир, И. Сигурдардоттир, Хейдарсдоттир, Вильяльмсдоттир (Асгейрсдоттир, 73), Йоханнсдоттир, Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 83), Т. Пальмадоттир (Эйриксдоттир, 66), Йессен (Боама, 66), С. Йонсдоттир.

Украина: Келюшик (Самсон, 65), Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовец (Молодюк, 71), Кравчук (Андрухив, 84), Калинина (Бойчук, 71), Овдийчук, Кунина (Апанащенко, 84).