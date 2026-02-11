Сергей Разумовский

Опытный центральный защитник Сергей Логинов пополнил состав запорожского Металлурга. Об этом было сообщено в официальных соцсетях клуба.

Стороны не разглашают подробностей контрактного соглашения, однако известно, что игрок присоединился к новой команде на правах свободного агента. Последним местом работы защитника была любительская команда Новые Санжары, а до этого в его карьере были выступления за такие украинские клубы, как Днепр-1, Волынь, Александрия и другие.

Стоит добавить, что в период с 2009 по 2013 год Сергей Логинов находился в структуре киевского Динамо, но защищал цвета только второй команды столичного клуба. На протяжении своей многолетней карьеры защитник зарекомендовал себя надежным исполнителем и стабильным игроком украинских футбольных коллективов, и теперь перед ним стоит новый вызов в составе запорожского Металлурга.

Переход в команду Первой лиги станет очередной важной страницей для Логинова, а клуб надеется усилить защиту за счет его опыта и лидерских качеств. Работать центрбек будет под руководством Сергея Ковальца, который недавно возглавил клуб.