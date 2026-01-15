Ковалець возглавил аутсайдера Первой лиги
Команда получила нового наставника
около 9 часов назад
Запорожский Металлург официально объявил о назначении украинского специалиста Сергея Ковальца на должность главного тренера команды.
«Рады снова видеть в Запорожье», – написала клубная пресс-служба.
В тренерской карьере 57-летний Ковалец возглавлял такие команды, как Львов, Александрия, Ингулец, Оболонь, словацкий Татран, Металлург, молодёжную сборную Украины, литовский Тракай, Черноморец и Полесье.
Последним клубом специалиста стало хмельницкое Подолье, которое он покинул в ноябре прошлого года.
На зимний перерыв Металлург ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков в 17 матчах.
Чемпионат Первой лиги возобновится весной следующего года. Базовой датой 19-го тура является 21 марта.