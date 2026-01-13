Вингер Динамо Владислав Кабаев рассказал, как провел свой отпуск, а также поделился мыслями о целях на вторую часть сезона.

Я был в Одессе у родителей. Там, честно говоря, было поспокойнее, чем в Киеве, было светло, была вода. Так что все прошло в семейном теплом кругу. Вдохновился этим теплом и вернулся в холодный Киев.

Первые дни отпуска, конечно, ты думаешь об этом. Футбол еще не отошел на второй план, ты все еще головой не мог отпустить это. Но потом, как я говорю, приехал к родителям, много друзей там было, не хотелось, честно, видеть мяч, не смотреть ни футбол, ничего. Так что соскучился, можно сказать, по футболу. Все мы понимаем, в какой сейчас ситуации Динамо. Все в наших руках, ногах, головах, чтобы это исправить.

Думаю, я вам не открою секрет, что цель у Динамо всегда – это первое место, даже на второе здесь никто смотреть не будет. Да и выиграть Кубок. Мы знаем, что через Кубок можно выйти в еврокубки. Очень много мы потеряли в первом круге, но ничего недостижимого в этом нет.