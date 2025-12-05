Взялся за голову? Ямал признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре
Звездный вингер сине-гранатовых получил приз MVP турнира
около 1 часа назад
Вингер Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам ноября и получил награду MVP месяца. Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых.
Молодой футболист провел чрезвычайно результативный отрезок. За ноябрь он отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами, став одним из ключевых игроков каталонцев в атаке.
В текущем сезоне 18-летний испанец демонстрирует впечатляющую статистику – на его счету уже 7 голов и 8 ассистов в 15 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ямаля в 200 миллионов евро, а его контракт с Барселоной рассчитан до 2031 года, что подчеркивает, насколько высоко клуб оценивает потенциал своего таланта.
