Директор МФК Диназ Сергей Старенький пообщался с Xsport о вышгородском клубе, который переориентировался на развитие местных воспитанников. Молодежь со всей Киевщины, не нашедшая себя в других клубах, получила шанс заявить о себе во Второй лиге.

Известный в прошлом футболист, за плечами которого полторы сотни матчей в УПЛ, мечтает о создании хаба по выращиванию молодых талантов на малой родине. Наш сегодняшний собеседник не обошел также яркие страницы в своей футбольной биографии.

– Сергей, как изменилась ваша жизнь после завершения карьеры?

– Когда-то всё заканчивается. Я был счастлив иметь неплохую карьеру. Управление Диназом требовало больше времени, вовлеченности в процессы строительства новой команды.

– Поиск спонсоров, финансирование со стороны общины, формирование команды требовало много времени?

– Есть диалог с городом. Вкладываю личные средства, помогают знакомые предприниматели. Говорить о чем-то глобальном можно только после завершения активной фазы войны. На это также нужно обращать внимание.

– Расходы уменьшились, по сравнению с Первой лигой?

– Разница есть, но не очень заметная. Летом мы дали возможность местным ребятам попробовать себя в профессиональном футболе. Кто-то воспользовался этой возможностью, а кто-то оказался не готов.

– Прошлогодние лидеры получили приглашения в другие клубы. Кадровый урожай не обеднел за время перерыва?

– Это наш путь, показав на примере Кириченко, Латуты, Соловья, что, побывая в Диназе, за тобой могут прийти.

На этом фоне можно строить фундамент клуба. Для этого нам нужен профессиональный клуб, чтобы местные парни и из Киевской области могли получить шанс заявить о себе. В нашей академии тренируются около 100 детей. Отличную работу удалось сделать Дмитрию Ерёменко (победитель Евро-2009 в составе сборной Украины U-19, – прим Xsport)

Приводя пример команды U-16, которая становилась чемпионом несколько лет назад. Тогда в Диназе играли Ермачков, Белоусов, которые уехали в Германию. Младший Саленко проводит первый сезон во взрослом футболе. В перспективе мы можем претендовать на долю в платежах солидарности и реинвестировать эти средства в нашу инфраструктуру.

Мечтаю построить в Лютеже академию, которая станет толчком развития футбола в нашей части области. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции, и мы шаг за шагом к этому придем. Мы заключили меморандум с местным лицеем. Там есть стадион, вокруг которого можно развивать прилегающую инфраструктуру.

То, что сделали Буткевич в Житомире, Лавренко в Левом Береге, вдохновляет. В нашем районе также есть люди, которые могли бы развивать футбол, и в мирное время можно планировать что-то масштабное. Если нам удастся построить базу, нам будет проще привлечь новые инвестиции.

– В команде остается работать Александр Головко. Можно назвать его главным активом Диназа на данный момент?

– Я с этим полностью согласен. Александр Борисович остался с нами во Второй лиге, продемонстрировав ему, как будет развиваться наш проект. Я убежден, что Головко очень недооценён клубами УПЛ, заслуживая шанс попробовать себя на высоком уровне.

– Могли тогда подумать, что задержитесь в команде на такой период?

– Точно нет. Александрия в плане футбола имеет все условия, чтобы не отвлекаться на мелочи, что держало игроков в тонусе. Первый выход в УПЛ, матч на Донбасс Арене с Шахтером, на который пришло 60 тысяч.

Одним из памятных хайлайтов смело могу назвать игру с БАТЭ дома, когда играли за выход в группу Лиги Европы. Нам тогда просто не повезло, что возили 2 матча соперника, но опыта у них было больше. Потом понимаешь, что могли в группу попасть к Арсеналу, Кёльну. Очень сильное разочарование.

– Два чемпионства Первой лиги, повышение в УПЛ, еврокубки. В какой момент вы почувствовали, что нужно уходить из клуба, в котором были в списках сборной?

– После 8 лет хотелось быть ближе к дому. Я построил дом в Новых Петровцах, вложился в бизнес, впервые женился. Всё складывалось так, что пришло время изменений. Я сообщил Шарану, что не подпишу новый контракт и возвращаюсь в Десну.

– С тяжелым сердцем Шаран отпускал в Десну?

– Он хорошо меня знал, если он пойдет против меня, то я стану токсиком (улыбается). Когда меня не ставили в старт, я всегда забивал гол. Меня это злило сильно, что хотелось ответить на поле. Он знал, за что меня зацепить.

– Наверное, хет-трик в ворота Стали после выхода на замену — это особый момент в футболке Александрии?

– Этот хет-трик имеет свою предысторию. Я тогда вообще не разминался, вышел. Сидел с парнями, смеялись. 2 дня весь Вышгородский район тогда гулял после того. С дня рождения мамы бывшей подруги меня привезли на эфир Профутбола, и это была центральная тема эфира. Игорь Цыганик отправил за мной авто.

– Какой соперник считался вашим персональным клиентом?

– Отвечу Шахтер, потому что, при всем уважении, это не сегодняшняя команда. В одном из матчей мы проиграли 2:3, а потом дал свой гол, который принес ничью 1:1, а в каждом из них забивал по голу.

– Тогдашняя Александрия могла замахнуться на что-то большее?

– При условии большого везения. Очень сильный был уровень сопротивления тогда. Мы тогда прыгнули выше головы.

– В прошлом сезоне Александрия стала вице-чемпионом Украины, а сейчас стоит на вылет. Следите за бывшей командой?

– Я со всеми поддерживаю связь. Я был горд, что команда уже после меня смогла достичь исторического максимума. Сейчас все нужно начинать с нуля, есть поддержка руководства молодому тренеру. Сергей Анатольевич Кузьменко давно в футболе и знает, как не довести ситуацию до края.

– Правильным было решение всех лидеров прошлого сезона распродать?

– В этом есть смысл, ведь потом могли уже не предложить столько денег, сколько давали летом. Александриявыручила приличную сумму, которую реинвестирует в строительство новой команды. Есть еще игроки калибра Цары или Кампуша, которые могут так же пополнить клубный бюджет.

– Второе возвращение в Десну можно считать успешным?

– 100% Рябоконь тогда собрал сумасшедшую команду. Классный был сплав опыта и молодости. Была большая конкуренция. Бывает сидишь на замене – некого было на*уй послать. Вскоре травмы начали доставать. Я уже понимал, что моя карьера подходит к завершению.

Сергей Старенький против Виталия Миколенко / Фото - Instagra

– В Десне молодым приходил Гуцуляк. Сейчас кажется, что без Алексея трудно представить сегодняшнюю сборную Украины, согласны?

– У нас тогда была длинная скамейка еще до того, как это стало мейнстримом. Если брать Алексея, то за счет индивидуальности он мог делать разницу. В Украине не так много игроков такого плана.

– Шахтер отдавал в Десну совсем юных Коноплю и Мудрика. Как показало время, аренда в Чернигове сделала обоих готовыми к взрослому футболу.

– Они попали к нам в правильный момент. Десна второй каденции была наполнена игроками, рядом с которыми Ефим и Миша набирались опыта. За 2 года подготовили Коноплю для основы Шахтера, тогда как Мудрика забрали после полугода в Чернигове.

– В Диназ вы приходили уже с видением того, как управлять командой?

– Ярослав Николаевич Москаленко давно звал в Диназ, так что я понимал, что это будет моя последняя команда в карьере. На тот момент, команда только вошла в профессиональный футбол, и я возвращался уже с приобретенным опытом развивать проект.

– Не каждый футболист может похвастаться, что играл до 40 лет. Какой секрет вашего долголетия?

– В последние годы полюбил теннис, тренировки с командой и индивидуально, слежу за весом и питанием. Даже сейчас держу себя в форме. Стараюсь не забивать на все это дело. В киевском Арсенале Обрадович поделился со мной комплексом статических упражнений. Я сначала этого не понимал, а со временем начал делать с ним и понял, что упражнения на статику со своим весом могут быть эффективными за тягание железа в тренажерке.

– В соцсетях у вас была фотография с Андреем Шевченко после сыгранной партии. Руководитель УАФ на корте в порядке?

– В полном порядке. Сейчас Андрей Николаевич преимущественно играет в падел. Давно не играл, но после долгой паузы сыграл турнир.

– Кроме футбола вас ставят в пример, как следует инвестировать заработанное с футбола. Вы сами к этому пришли?

– Лет с 25 я начал вкладывать. Приобрел земельный участок, под который планировалось сначала открыть отделение Новой Почты, но меня кто-то опередил и потом родилась идея с придорожным кафе. Молодому футболисту всегда советую или родителям под подушку заработанное положить, или пробовать что-то запустить, покупать в недвижимость.

Потом со Славой Шевченко открыли медицинский центр, который стал одним из первых у нас, где можно проходить восстановление, реабилитацию после серьезных травм. Собрали команду лучших специалистов и открыли два SV Center на Оболони иОсокорках. Многим футбольным людям помогли с болячками, которые десятки лет беспокоили.

За это я могу быть благодарен футболу, который дал возможность состояться в разных сферах, познакомил со многими людьми. Мне по жизни везет встречать классных людей.