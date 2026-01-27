Полузащитник Динамо Николай Шапаренко высказался о продлении договора с клубом до 2030 года. Слова футболиста передает пресс-служба бело-синих.

Во-первых, я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе, «Динамо». Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку. Как сказал Игорь Михайлович, мы все нормально согласовали, поговорили без всяких скандалов.

Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их всех воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом.