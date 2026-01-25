Полузащитник Николай Шапаренко продлил контракт с Динамо на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

В динамовской футболке 27-летний хавбек сыграл 230 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу. За время выступлений в составе киевлян он успел стать двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и двукратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной сборной Украины Шапаренко провел 48 матчей.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта футболиста с киевским клубом.

«Прежде всего, это означает, что Николай — это человек, который хочет играть в футбол, хочет играть в Динамо. Были разные слухи, что он не хочет подписывать контракт, что он хочет уйти свободным агентом. Это не про Шапаренко. Он порядочный человек, и мы с ним решили все за десять минут. Я поздравил его с новогодними праздниками, и мы говорили, и у него не было никаких проблем.

Нужно иметь смелость в такое непростое время продлить контракт с Динамо на пять лет. У Николая через семь месяцев заканчивался контракт. Мы все понимаем, что он мог выбрать другой путь, но Динамо для него не пустой звук.

В свое время мы его взяли, когда ему было 16 лет. Помню, как Николай Петрович Павлов позвонил мне и сказал: «Возьми этого парня. Если он будет работать, то это будет очень хороший футболист». Конечно, я шутил, когда были эти разговоры, что Коля стоит 300 млн, но он очень важный футболист для киевского Динамо.

Я ему пообещал, что если будет хорошее предложение для него и для клуба, то мы никого не будем удерживать. Пример — Забарный, Миколенко, Ванат.

На сегодня я очень доволен тем, что он принял правильное решение. Он нам нужен, он нам очень поможет и в чемпионате, и в Кубке, и, надеюсь, что мы будем в следующем сезоне тоже играть в еврокубках».